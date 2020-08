Lovely Me «Mit 16 Jahren wurde mir fast das Bein amputiert»

2002 hatte Fabio einen schweren Rollerunfall mit einem Kollegen. Nur sein Vater verhinderte, dass dem damals 16-Jährigen ein Bein amputiert wurde.

Im Spital wurde ihm gesagt, man müsse vielleicht sein Bein amputieren. Fabios Vater, der zu diesem Zeitpunkt in Italien war, hat die Ärzte aber gebeten, alles zu tun, um das Bein zu retten.

Der damals 16-jährige Fabio erlitt 2002 einen schweren Rollerunfall, nachdem sein Kollege in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte.

Fabio, was ist dir passiert?

2002 habe ich den Abend mit ein paar Freunden verbracht. Ich habe mich von einem Kollegen mit einem schnelleren Roller abholen lassen, und wir haben uns so gegen 2 Uhr auf den Heimweg gemacht. In einer Kurve sind wir auf der Mittellinie ausgerutscht. Als ich die Augen wieder aufgemacht habe, lag ich auf der Strasse und konnte nicht aufstehen. Ich habe mein Bein betrachtet und dachte erst, dass da ein Ast drinsteckt – bis ich gemerkt habe, dass das mein Knochen ist!

Dann ist die Polizei gekommen, und nach 45 Minuten wurde ich mit einem Krankenwagen ins Spital gefahren. Dort haben sie meine Eltern angerufen, die am Vortag nach Italien gefahren sind. Sie haben meinem Vater gesagt, dass man mein Bein vielleicht amputieren muss, und er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das nicht passiert. Ich hatte aber viel Blut verloren und musste dringend operiert werden. Die Ärzte haben mein Bein mit Platten, Schrauben und Nägeln zusammengeflickt.

Wie bist du damit umgegangen?

Am Anfang war es wirklich hart. Ich konnte ein halbes Jahr eigentlich nichts selbst machen, meine Mutter musste mir bei allem helfen. Ich musste auch wieder lernen, zu gehen und mein Knie zu biegen. In diesem halben Jahr hat auch noch meine damalige Freundin, meine erste grosse Liebe, mit mir Schluss gemacht, das war hart. Ich war manchmal richtig wütend und musste mir immer wieder sagen, dass die Leute um mich herum ja nichts dafür können. Ich habe davor viel Sport gemacht und ich hatte grosse Probleme damit, plötzlich nicht mehr Fussball spielen zu können. Ich war 16 Jahre alt, da bildet man sich ein, man sei unverwundbar, und es hat mich hart getroffen, dass dem nicht so war.