Rifferswil ZH - Mit gemieteten PS-Boliden ausserorts gerast – Polizei nimmt zwei Männer fest

Während einiger Wochen in den Monaten Juni und Juli installierte die Kantonspolizei Zürich auf dem Gemeindegebiet von Rifferswil in einem Bereich mit einer ausgeschilderten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät. Wie es in einer Mitteilung heisst, passierte am 25. Juni ein gemietetes, 450 PS starkes Auto die Messstation mit einer Geschwindigkeit von netto 161 km/h. Am 16. Juli löste ein anderer Autofahrer mit einem ebenfalls gemieteten 560 PS starken Fahrzeug den Radar bei netto 164 km/h aus.