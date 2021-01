Nachdem sich Giov a nni (30) a ls schwul geoutet h atte , sei für i hn die Situation zu Hause unerträglich gewesen . « Während meine Eltern am Einkaufen waren, entschied ich, zu gehen. Damals war ich 18 Jahre alt. Nur mit einem Koffer ging ich an den Bahnhof. » Dort kaufte er eine neue S IM-K arte und schmiss die alte weg, sodass i h n n iemand mehr erreichen konnte. « Fortan wohnte ich bei meinem damaligen Freund. Ich meldete mich um, wechselte meine Bank und hatte drei Jahre keinen Kontakt zu meiner Familie. » Wie es ihm in dieser Zeit ergangen ist und wie das erste Wiedersehen mit seinen Eltern war, erfährst du im Video.