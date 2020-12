Die Kantonspolizei Thurgau hat zwei Autofahrer ermittelt, die am 19. Juni 2020 in Islikon TG massiv zu schnell unterwegs waren, wie die Kapo am Montag mitteilte. Eine mobile Messanlage registrierte auf einer 80er-Strecke der Hauptstrasse in Richtung Frauenfeld kurz vor 23.30 Uhr zwei Autos, die kurz nacheinander den Radar mit 182 respektive 192 Stundenkilometern passierten. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritten die Lenker die Höchstgeschwindigkeit ausserorts um 95 und 105 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.