Berlingen TG : Mit 2,4 Promille intus verunfallt

Eine stark angetrunkene Autofahrerin (56) verursachte am Donnerstag in Berlingen TG einen Selbstunfall.

Die 56-jährige Schweizerin war gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagnachmittag kurz vor 14.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Mannenbach TG in Richtung Berlingen TG unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Dieses prallte daraufhin gegen eine Leitplanke am rechten Strassenrand, überquerte die Gegenfahrbahn und kam schliesslich in einer Wiese zum Stillstand. Die Lenkerin wurde beim Unfall nicht verletzt, der Schaden am Auto beträgt mehrere tausend Franken.