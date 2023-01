St. Gallen : Mit 2,45 Promille auf A1 in Auto gekracht – saftige Busse kassiert

Ein 61-Jähriger war Anfang Oktober 2022 kurz nach Mitternacht stark betrunken in St. Gallen unterwegs. Damals fanden auf der Stadtautobahn Bauarbeiten statt. Deshalb war die Einfahrt St. Fiden gesperrt. Das hinderte den Mann nicht, der 2,45 Promille intus hatte, trotzdem in den Autobahntunnel einzufahren. Dort krachte er kurze Zeit später in den parkierten Saab eines Bauarbeiters. Es entstand Schaden in der Höhe von rund 12’500 Franken.