Mit 2,7 Grad Erderhitzung : «Man würde praktisch auf einem zerstörten Planeten leben»

Das Vorhaben Klimagipfels lautet: Das 1,5-Grad-Ziel im Rahmen des Möglichen zu halten, aktuell steuert die Welt allerdings noch auf 2,7 Grad Erhitzung zu. Einer der weltweit wichtigsten Klimaforscher erklärt, was in Glasgow auf dem Spiel steht.

So hätten die Präsidenten von China und Russland es gar nicht für nötig gehalten, an der UN-Klimakonferenz zu erscheinen.

Junge Klima Aktivistinnen und Aktivisten bei einem Protest am COP26 in Glasgow.

Extremereignisse machen ein angemessenes Leben beinahe unmöglich

Die bislang bei den Vereinten Nationen eingereichten Pläne reichen bei weitem nicht aus, um das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Mass von 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu begrenzen. Der UN-Klimaagentur zufolge befindet sich die Welt stattdessen auf einem 2,7-Grad-Pfad. Dies würde eine so stark zunehmende Häufigkeit von Extremereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Brände, Krankheiten oder Hitzewellen bedeuten, dass diese der Menschheit ein angemessenes Leben auf der Erde beinahe unmöglich machen würden, so Rockström.

Bereits im Jahr 2070 – also noch lange vor 2,7 Grad – würden in diesem Szenario 3,5 Milliarden Menschen in Regionen leben, deren jährliche Durchschnittstemperatur ein Risiko für ihre Gesundheit wäre. Darüber hinaus werde man in dieser Zukunft Probleme haben, die Menschheit überhaupt noch zu ernähren. «Man würde praktisch auf einem zerstörten Planeten leben», sagte der Klimaforscher. «Um es klar zu sagen: Man will dort nicht hin.»

An Klimakonferenz zeigt sich, welche Staaten auf der Bremse stehen

Bei der Weltklimakonferenz COP26 ringen derzeit in Schottland rund 200 Staaten darum, wie die drohende Klimakatastrophe abgewendet werden kann. «Wir haben nun mehr wissenschaftliche Beweise als jemals, das wir alles tun müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen», sagte Rockström. In Glasgow hofft er auf konkrete Enddaten für den Abschied vom Kohlestrom und vom Verbrennungsmotor. Da bereits so viel Zeit vergangen sei, reichten Allianzen ambitionierter Länder nicht mehr aus, sondern alle Staaten müssten sich bewegen. Beim Klimagipfel zeigte sich jedoch bereits in den ersten Tagen, welche Staaten auf der Bremse stehen. So tauchten die Präsidenten von China und Russland gar nicht persönlich auf. Indien kündigte zwar Klimaneutralität an, zögerte diesen Plan aber bis ins Jahr 2070 hinaus.