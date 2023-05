Amlikon: Mit 2 Promille intus in Postauto gekracht

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Amlikon TG auf die Gegenspur geraten und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Postauto. Es wurde niemand verletzt.

1 / 2 Beim Unfall entstand Schaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Kapo TG Der Lenker dieses Autos ist ebenfalls unter Alkoholeinfluss gefahren. Er verunfallte in Roggwil TG. Kapo TG

Darum gehts Im Kanton Thurgau wurde am Wochenende drei Blaufahrern der Fahrausweis entzogen.

In Amlikon ist ein Lenker (32) betrunken mit einem Postauto kollidiert.

In Egnach flüchtete ein Betrunkener zuerst mit seinem Auto, dann zu Fuss vor der Polizei.

In Roggwil verursachte ein Angetrunkener einen Selbstunfall.

Auch im Kanton St. Gallen wurden bei Kontrollen diverse Autofahrende erwischt, die unter Einfluss von Alkohol gefahren sind.

Am Samstag, gegen 16.15 Uhr, war ein 32-jähriger Autofahrer in Amlikon TG auf der Wilerstrasse in Richtung Märstetten unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet das Auto auf Höhe der Haltestelle Junkholz auf die Gegenfahrbahn, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Postauto kam.

Der 46-jährige Chauffeur, der Fahrgast sowie der Autofahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Weil die Atemalkoholprobe beim 32-Jährigen einen Wert von 0,97 mg/l ergab, was rund zwei Promille entspricht, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Stark betrunken vor Polizei geflüchtet

Ebenfalls mit rund zwei Promille war am Samstag ein Lenker in Egnach TG unterwegs. Das fiel offenbar einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf. Diese wollte kurz vor 7.45 Uhr auf der Romanshornerstrasse den Autofahrer zur Kontrolle anhalten. Das schien diesem nicht in den Kram zu passen: Der Lenker missachtete das Haltezeichen des Polizisten und flüchtete. Doch das nützte dem 42-Jährigen wenig: «Er konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt und einem Fluchtversuch zu Fuss angehalten und festgenommen werden», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 0,96 mg/l ergab, was rund zwei Promille entspricht, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Selbstunfall

Auch in Roggwil TG musste in der Nacht zum Sonntag ein Blaufahrer seinen Fahrausweis abgeben. Der Autofahrer war kurz nach ein Uhr auf der Betenwilerstrasse in Richtung Roggwil TG unterwegs. In der Linkskurve kurz vor dem Ortseingang verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet rechts von der Strasse ab, überquerte bei der anschliessenden Rechtskurve die Fahrbahn und kollidierte schlussendlich mit zwei Bäumen. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Strasse geschleudert, wo es schliesslich stehen blieb.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten beim unverletzten Fahrer eine Atemalkoholprobe durch, diese ergab einen Wert von 0,41 mg/l, was rund 0,8 Promille entspricht. Der Fahrausweis des 24-jährigen Schweizers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Viele Blaufahrer im Kanton St. Gallen

Auch im Nachbarkanton sind am Wochenende diverse Personen Auto oder Motorrad gefahren, nachdem sie Alkohol getrunken hatten. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntagmorgen mit. Sie hat sechs Personen deswegen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt:

In Weite erwischte die Polizei am Samstag, um ein Uhr, einen 41-jährigen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,56 mg/l, was über einer Promille entspricht. Dem 41-Jährigen wurde der Fahrausweis aberkannt.

In Bad Ragaz ergab am Samstagmorgen früh, gegen vier Uhr, die Atemalkoholmessung bei einer 21-jährigen Autofahrerin einen positiven Wert. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch am Samstagnachmittag führte die Polizei Alkoholkontrollen durch. Dabei erwischte sie um 14.30 Uhr in Wattwil einen 16-jährigen Motorradfahrer, der unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Ausserdem wies der Hinterreifen des Motorrades ein ungenügendes Profil auf und es befanden sich drei Personen auf dem Motorrad. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am frühen Samstagabend erwischte die Polizei zwei weitere Lenker, die alkoholisiert unterwegs waren: um 18.30 Uhr in Thal einen 37-jährigen Autofahrer und um 20 Uhr in Weite einen 57-Jährigen.

Am Sonntag um 0.30 Uhr wurde in Ulisbach eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss gefahren ist.