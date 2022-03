My Lovestory - «Mit 20 Jahren schwanger? Eine Katastrophe!»

Ihr grösstes gemeinsames Hobby: Autos. «Wir haben uns an einem Autotreff kennengelernt und noch heute gehen wir regelmässig an verschiedene Treffen», erzählt Vanessa.

Heute ist das Paar verlobt und, so erzählen die beiden, verliebt wie nie.

«Autos sind meine grosse Leidenschaft, darum kann ich mir keine schönere Liebesgeschichte vorstellen! Ich habe meinen Verlobten Sven vor sechs Jahren bei einem Autotreff kennengelernt. Ich war sofort hin und weg. Noch lange danach habe ich immer wieder an ihn denken müssen, kannte aber seinen Namen nicht. Also machte ich mich online auf die Suche und fand sein Profil auf Facebook. Ausser einem bisschen Hin- und Herschreiben lief lange nichts, weil wir beide noch in anderen Beziehungen waren.