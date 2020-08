vor 1h

Herrenloses SUP-Board

«Mit 30 Sekunden Zeit wäre hier viel Aufwand erspart geblieben»

In der Nähe des Ufers in Frasnacht TG wurde am Freitag auf dem Bodensee ein Board zum Stand-up-Paddeln gefunden. Von dem Besitzer keine Spur. Weil das SUP-Board nicht angeschrieben war, wurde eine Suchaktion nötig.

von Jil Rietmann

E in Brett zum S tand-up-Paddeln löste am Freitag eine grössere Suchaktion auf und am Bodensee aus. Das SUP-Board trieb ohne Person drauf run d 300 Meter vom Ufer in Frasnacht TG entfernt auf dem Wasser. « Weil auf dem Brett keine Kontaktdaten zu finden waren, mussten unsere Einsatzkräfte auf dem Wasser und an Land suchen und verschiedene Abklärungen tätigen » , schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einem Facebook-Post. Rein rechtlich gesehen sei der Fall eigentlich klar: Surfbretter, Paddelboote oder ähnliche Wassergeräte, die mit keinem behördlichen Kennzeichen eingelöst sind, müss t en mit den Kontaktdaten der Besitzerin oder des Besitzers angeschrieben sein , wie es in der Verordnung über die Schifffahrt auf dem Bodensee heisst.

Art. 2.01 Kennzeichen 1 Jedes Fahrzeug muss mit einem von der Behörde zugeteilten Kennzeichen versehen sein, das auf beiden Seiten des Fahrzeuges an gut sichtbarer Stelle anzubringen ist. Ausgenommen hiervon sind:

a) Fahrzeuge, deren Länge, gemessen über alles, unter 2,50 m liegt und die nicht mit Maschinenantrieb ausgestattet sind;

b) Segelsurfbretter, Paddelboote und Rennruderboote, die nicht mit Maschinenantrieb ausgestattet sind. Fahrzeuge nach Buchstaben b müssen ohne Rücksicht auf ihre Länge den Namen und die Anschrift des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten tragen.

« Man sieht immer wieder Leute, die sich nicht bewusst sind, dass es vorgeschrieben ist, die Wassergeräte anzuschreiben , und weshalb es so wichtig ist » , sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Der Fall vo m Freitag sei ein perfektes Beispiel dafür, wie wichtig es sei , denn man wisse ja nie, ob eine Person Hilfe benötig e . « Wenn das SUP-Board beschriftet gewesen wäre, hätten wir einen Anruf tätigen können , um herauszufinden, ob es der Person gut geht » , so Meili weiter . Oder wie es im Facebook-Post heisst: «Mit 30 Sekunden Zeit und einem wasserfesten Filzstift wäre hier viel Aufwand erspart geblieben.»

Suchaktion von einer Stunde und 30 Minuten

Doch das war nicht der Fall , und so wurde n verschiedene Abklärungen getätigt, die eineinhalb Stunden dauerten . « Wir hatten keine Anhaltspunkte und wussten nicht , was passiert war. Vermisst wurde niemand, aber wir mussten trotzdem die Angelegenheit ernst nehmen und aktiv werden» , erklärt Meili. Auch unter dem Facebook-Post ärgerten sich die Leute: « Wenn der oder die Besitzer/ -i n gefunden ist, bitte ich Sie, den Aufwand in Rechnung zu stellen. Danke! » , schreibt eine Person.