Kate Winslet im Interview: «Mit 46 Jahren bin ich in der Blüte meines Lebens»

Du hast kürzlich in einem Interview im «The Guardian» gesagt, dass du dich jetzt in deinen Vierzigern cooler fühlst als noch mit 20. Was ist der Grund dafür?

Ich bin zufriedener mit mir selber, meiner Familie und meiner Arbeit geworden. Aber auch die Welt hat sich in dieser Zeit, vor allem für uns Frauen, sehr verändert. Vermutlich sogar am drastischsten als jemals zuvor. Frauen haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten, so zu sein, wie sie wollen, das zu sagen, was sie meinen und sich so anzuziehen, wie sie sich wohlfühlen. Ganz unabhängig von ihrem Alter.