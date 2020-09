Casino Zürich : Mit 5 Franken Einsatz 2 Millionen-Jackpot geknackt

Zwei Freundinnnen haben im Casino den Spielautomaten-Jackpot geknackt. Die beiden Zürcherinnen setzten dafür lediglich 5 Franken ein.

Zwei Freundinnnen wurden in Zürich über Nacht zu Millionärinnen. Die beiden spielten im Casino am Spielautomaten «Dolphin’s Pearl» mit einem Einsatz von 5 Franken. Als auf der Anzeige plötzlich «Gratulation! Jackpot gewonnen!» erschien, hätten die beiden erst nicht verstanden, was passiert war, wie das Casino in einer Mitteilung schreibt.