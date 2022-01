Weniger Müll – Mit «5 R» kannst du die Umwelt massiv entlasten

Die Schweiz ist Abfallweltmeister: Jährlich produzieren Schweizerinnen und Schweizer 716 Kilogramm Abfall pro Kopf – so viel Siedlungsabfall wie kaum ein anderes Land der Welt. Davon wird etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) rezykliert – der Rest landet auf dem Müllberg und belastet die Umwelt.

Das müsste nicht sein. Zwar verführen das hohe Pro-Kopf-Einkommen und die vielen Verlockungen dazu, das hart verdiente Geld in Produkte zu investieren, die Freude bereiten. Doch müssen an unseren Füssen laufend die neusten Schuhe glänzen, immer das neuste Handy uns mit Social-Media-Posts zumüllen und der Kühlschrank so prall gefüllt sein, dass ein Teil des Inhalts im Kübel landet?