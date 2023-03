Cara Delevingne erzählt von ihrer Drogen- und Alkoholsucht

Diese Aufnahmen schockieren: Cara Delevingne nach dem Burning-Man-Festival. Tiktok/earth2elainebackup

Darum gehts Cara Delevingne schockte letztes Jahr ihre Fans mit verstörenden Aufnahmen am Flughafen Los Angeles.

Die 30-Jährige spricht nun über ihren Drogenentzug.

Bereits als Kind habe das Model zu Alkohol gegriffen, um der Realität zu entkommen.

Komplett orientierungslos, verwirrt und ohne Schuhe: So zeigte sich Cara Delevingne (30) im September am Flughafen von Los Angeles. Fans waren besorgt um das Model. Für sie zeigten die schockierenden Aufnahmen, dass der Drogenkonsum der Britin aus dem Ruder gelaufen sei. Sogar ihre Freunde drängten sie daraufhin, einen Entzug zu machen. Nun spricht Cara in einem intimen Interview mit der «Vogue» erstmals über ihre Drogensucht.

Für die 30-Jährige seien die Paparazzi-Aufnahmen am Flughafen beschämend und peinlich gewesen. Sie war damals auf dem Heimweg vom Burning-Man-Festival gewesen. «Ich hatte nicht geschlafen. Ich dachte, ich hatte Spass, aber die Aufnahmen zeigten mir, wie schlecht ich aussah», erinnert sie sich. Rückblickend sei sie dankbar, dass die Bilder gemacht wurden. Sie hätten sie wachgerüttelt und ihr gezeigt, dass ein Drogenentzug der einzige Ausweg sei. Zu lange habe sie zu Alkohol und anderen Drogen gegriffen, um der Realität zu entkommen.

Mit sieben Jahren zum ersten Mal betrunken

Cara wuchs in einer reichen Familie auf. Das habe ihr Leben aber nicht einfacher gemacht. Ihre Mutter war drogensüchtig, was Cara und die ganze Familie traumatisierte. Mit gerade mal sieben Jahren griff Cara selbst zum Alkohol. «Ich wachte verkatert im Haus meiner Grossmutter auf», erinnert sie sich. Als sie zehn Jahre alt war, wurde ihr aufgrund von Schlafproblemen ein Einschlafmittel verschrieben. «Damit starteten meine psychischen Probleme und ich begann, mich selbst zu verletzen», erzählt sie. Unterschiedliche Therapien blieben ohne Erfolg, sodass sie mit 15 einen Zusammenbruch erlitt. Das Antidepressivum, welches ihr danach verabreicht wurde, habe ihr Leben gerettet, so das Model.

Cara Delevingne ist vier Monate nüchtern

Die Pandemie und die Trennung von der Schauspielerin Ashley Benson (33) haben sie 2020 aber erneut aus der Bahn geworfen. «Ich war sehr allein und an einem Tiefpunkt. Ich hatte eine komplette Existenzkrise. Ohne meine Arbeit hatte ich das Gefühl, dass ich keinen Zweck hatte», so die Britin. Nach der Pandemie stürzte sie sich dann in unterschiedliche Projekte, damit sie nicht über ihre Probleme nachdenken musste. Der Stress führte zu noch mehr Drogen und den verstörenden Aufnahmen am Flughafen.

Danach habe sie sich in die Entzugsklinik «Cirque Lodge» einweisen lassen. Dort haben bereits Stars wie Lindsay Lohan (36), Demi Moore (60) und Eva Mendes (49) Aufenthalte verbracht. Ein Monat im Entzugsprogramm kostet rund 50’000 US-Dollar. Unterdessen ist sie seit vier Monaten nüchtern. «Dieser Prozess hat natürlich seine Aufs und Abs, aber ich habe angefangen, so viel zu realisieren», meint die Berühmtheit.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit Suchtmitteln? Hier findest du Hilfe: Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen Anonyme Alkoholiker, Tel. 0848 848 885 Stopsmoking.ch, Tel. 0848 000 181 Vergiftungsnotfälle, Tel. 145