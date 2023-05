VW feiert 75-jähriges Jubiläum mit einer Karawane aus 75 VW-Bullis und -Käfern

Der Gute-Laune-Bus

Catherine Schindler ist mit ihrem Bulli an die Jubiläumsparade von Schinznach-Bad nach Luzern gekommen. Für die Lehrerin und passionierte Bullifahrerin nur eine kleine Ausfahrt. Denn mit dem weiss-grünen Samba-Bulli in perfektem Zustand war sie schon mehrere Wochen in Skandinavien oder auch in Island unterwegs. Dafür hat sie ihrem Bulli auch bessere Bremsen und einige weitere technische Optimierungen verpasst. «Für mich ist Bulli-Fahren Entschleunigung und Genuss pur. Egal, wo wir hinfahren: In diesem Auto bekommt man überall immer positive Reaktionen.» Dass dies tatsächlich so ist, darf ich als Beifahrer von Catherine an der Karawane selbst erleben. Egal, ob Schulkinder am Strassenrand, der Fahrer eines getunten Hot Hatches oder sogar der Fahrer eines Postautos: Sie alle winken der Karawane beim Vorbeifahren zu, geben freudig Lichthupe und zücken das Handy, um von uns Fotos zu schiessen.