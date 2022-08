Cliff Diving: Mit 78 Jahren ein Salto aus 21 Metern – dieser Rentner ist eine Legende

«Wenn man alt ist, ich bin ein alter Mann, muss man bereit sein», sagt Peter Rüedi zu 20 Minuten. 20min/Taddeo Cerletti

Am Urnersee erwartet uns Peter Rüedi barfuss auf einem Bänkli direkt am See. Es ist ein schöner, warmer Tag und nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen. Nach einer kurzen Bootsfahrt treffen wir am «Peters-Dive» ein. Ein Fels, der senkrecht aus dem Wasser ragt, auf mehreren Höhen sind Absprungplattformen montiert.

Dieser Fleck ist nach Rüedi benannt, weil er als ein Pionier des Klippenspringens in der Schweiz gilt. In der Szene wird er als Legende bezeichnet. «Das macht mich stolz, ich spreche aber nicht gerne darüber.» Die Augen von Rüedi glänzen, wenn er von seiner Passion spricht. Dann sagt der 78-Jährige zu 20 Minuten: «Ich spreche eigentlich gar nicht gerne über mich.» Dabei hat er sehr viel zu erzählen.

Peter Rüedi (78) macht etwas, was wohl nicht so viele Rentner machen. Er betreibt Cliff Diving. Für eine Weltkarriere als Klippenspringer hat es Rüedi nie gereicht. Da habe ihm einfach das Talent gefehlt, meint er ohne eine Spur Verbitterung.

Fliegen als Passion

Vor rund 40 Jahren gründete er mit ein paar Freunden den ersten Wassersprung-Verein der Schweiz. Doch sie hatten finanzielle Schwierigkeiten: «Wir dachten, wenn wir unsere Tricks aufführen, können wir Geld verdienen.» Das Problem war, dass sie diese Sprünge anfangs noch gar nicht beherrschten. An einem Baggersee zwischen Zürich und Winterthur brachten sie sich diese erst nach und nach selber bei.

Für eine Weltkarriere als Cliff Diver hat es Rüedi nie gereicht. Da habe ihm einfach das Talent gefehlt, meint er ohne eine Spur Verbitterung. «Ich hatte auch so ein tolles Leben», so der Rentner. Klar gäbe es Sachen, die er heute anders machen würde, aber der Zukunft gelte es Aufmerksamkeit zu schenken. Und darum sieht er auch keinen Grund, bald mit dem Springen aufzuhören. «Nach einem gelungenen Sprung hat man ein Glücksgefühl. Und auch eine gewisse Art Selbstbestätigung.» Dafür lohne es sich auch morgens ab und zu mal Gymnastik oder Krafttraining zu machen. Rüedi lacht.

Zu seinem Ex-Beruf als Linienpilot bei der Swissair sieht Rüedi eine grosse Gemeinsamkeit. «Beim Springen, wie auch in der Luft, kann man sich keine groben Fehler erlauben», so der Pionier mit ernster Stimme. Er sei ein sehr vorsichtiger Mensch, das sei etwas, das ihm in der Fliegerei – sei es vom Felsen, aber auch im Flugzeug – zugutegekommen sei. Das Fliegen sei für ihn eine Faszination, die er aber leider nicht weitergeben konnte. Keines seiner zwei Kinder oder acht Enkelkinder sei in der Luft unterwegs. «Sie wissen von meiner Passion. Aber wer weiss, bei acht Enkelkindern hat man noch die Chance auf einen Erben.» Bevor das aber passiert, schreitet Rüedi selber zur Tat.

Am 10. und 11. September 2022 kehren die Red Bull Cliff Diving Series nach vier Jahren nach Sisikon zurück. Auch Peter Rüedi ist dann vor Ort – als Zuschauer. 20min/Taddeo Cerletti

Salto aus 21 Metern

Vor seinem ersten Sprung aus 17 Meter Höhe wärmt sich Rüedi auf. Ein paar Aktivierungs- und Dehnübungen, um den Körper bereit zu machen für die schnelle, aber hohe Belastung. «Ist man für Sprünge aus diesen Höhen nicht fit genug, merkt man das sofort», so der topfitte Rüedi. Um zur Absprungplattform zu kommen, muss man einen sicheren Tritt und keine Angst haben. An einem Seil kann man sich vom Waldweg zum Absprung runterhangeln. Für viele Leute wäre das in dieser Höhe bereits ein Problem, Rüedi zuckt nur mit den Schultern.

«Angst habe ich nicht, aber einen gesunden Respekt.» Vor seinem inneren Auge gehe er den Sprung einmal durch, bevor er springt. Rüedi nennt es einen einfachen Sprung. Salto rückwärts, den Körper komplett im Griff, am Schluss Füsse voraus ins Wasser. Zurück im Boot ist Rüedi mit seiner Leistung unzufrieden, «Ich war ein wenig schräg.» Für die Laien auf dem Schiff nicht zu erkennen. Nach zwei weiteren Sprüngen aus 17 Metern, steigt Rüedi ein viertes Mal den Waldweg hinauf. Dieses Mal wird er sich aus 21 Metern in die Tiefe stürzen.

Auch bei diesem Sprung greift Rüedi auf den Rückwärtssalto zurück. Der Sprung gelingt, der 78-Jährige taucht mit dem ausgestreckten Zeigefinger zuerst aus dem türkisen Wasser. «So zeige ich an, dass bei mir alles in Ordnung ist», erklärt er. Nach vier Sprüngen ist Schluss. Auf dem Weg zurück zum Bootslandeplatz erzählt der Rentner, wie er mitgeholfen hat, den Sport in der Schweiz populär zu machen.

Nach Sisikon kommen die Stars Am 10. und 11. September 2022 findet die Red Bull Cliff Diving Series bereits zum vierten Mal in Sisikon im Kanton Uri statt. Unweit der Tellsplatte stürzen sich an diesem Wochenende die weltbesten Klippenspringerinnen und -springer aus bis zu 27 Meter Höhe mit spektakulären Sprüngen in den Vierwaldstättersee. Tickets und weitere ­Informationen gibt es unter Redbull.com/cliffdivingsisikon.

Grösster Cliff-Diving-Event steht vor der Türe

Vor rund 25 Jahren war das Interesse von Veranstaltenden da, einen Cliff-Diving-Anlass in der Schweiz durchzuführen. Mit Red Bull wurde auch der passende Sponsor gefunden, nun brauchte man noch einen Experten. Nach der ersten Austragung im Tessin wurde nach einem Tipp von Rüedi, die jetzige Location in Sisikon gefunden. In diesem Jahr findet bereits die vierte Auflage des Red-Bull-Cliff-Diving am Vierwaldstättersee statt.

Wenn es nach Rüedi gegangen wäre, hätte es eine Änderung gegeben. Er habe sich für eine Höhe von maximal 25 anstatt 27 Metern eingesetzt. «Der Unterschied, den diese wenigen Meter machen, ist unvorstellbar», erklärt Rüedi seinen Wunsch. Wenn er die Athleten in ihren knappen Badehosen sehe, verspüre er Hochachtung. Die Badehosen werden aus Sicherheitsgründen so getragen. Wer mit üblichen Badehosen aus grosser Höhe springe, gehe ein Verletzungsrisiko ein. «Die Hosenbeine füllen sich beim Eintauchen mit Luft und werden zu einer Art Fallschirm.» So könne es von Schädelhirntraumen bis zu Querschnittlähmungen kommen, so Rüedi.

Am Event am 10 und 11. September wird Rüedi auch in Sisikon vor Ort sein. Er habe keine Aufgabe und sei nur als Zuschauer vor Ort. «So kann ich den Anlass mit Freunden geniessen.» Aber einen Sprung von der Frauen-Plattform, also 20 Meter, werde es sicher geben. «So etwas kann ich mir nicht entgehen lassen», sagt Rüedi mit einem verschmitzten Lachen.

