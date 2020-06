Bernie Ecclestone

Mit Adolf Hitler «ging eindeutig was weiter»

Der Ex-Formel-1-Boss verstört einmal mehr mit Aussagen über Adolf Hitler. Auch spricht er über Donald Trump und trauert den Grid Girls nach.

Auch im Moment. So lobt er in einem Interview Hitler, Trump und Putin.

So auch kürzlich, als der Ex-Formel-1-Boss mit dem Magazin « Autocar » gesprochen hat. Vom Gerichtsprozess in Deutschland über Donald Trump bis hin zu Adolf Hitler hat der 89-Jährige in dem Gespräch wieder einmal kein Fettnäpfchen ausgelassen.

Trump mache «einen guten Job»

So lobte Ecclestone etwa Adolf Hitler. «Als er in den 1930ern übernommen hat, ging eindeutig was weiter, was beeindruckend war. Krankenhäuser, Züge und so weiter», sagte er. Immerhin schränkte er dann noch ein, ergänzte er doch: «Was er sonst noch getan hat, war aber offensichtlich verrückt und falsch.»