Mini-Glastonbury : Mit Alkohol – an der WM in Katar gibt es sogar ein Musikfestival

Während es in Katars Stadien keinen Alkohol geben wird, sollen durstige Fans in Partyzonen auf ihre Kosten kommen.

In 51 Tagen gehts los: Mit dem Spiel Katar gegen Ecuador wird die WM 2022 eröffnet. Auch weniger als zwei Monate zuvor stellt sich für die Tausenden Fans, die für das Turnier in den Wüstenstaat reisen werden, eine zentrale Frage: Was kann man in Katar eigentlich so alles machen, wenn gerade nicht gekickt wird?