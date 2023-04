Es ist ein weltweiter Glaubenskrieg, den sich Android-Fans und Apple-Jünger liefern. Man macht sich über die Schwächen der verhassten Konkurrenz lustig und preist die Vorzüge der geliebten eigenen Marke an.

Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen und kann tagtäglich in den Online-Kommentaren nachgelesen werden: Smartphones sind für viele Nutzer eine hochemotionale Angelegenheit. Ein kürzlich auf YouTube veröffentlichtes Parodie-Video nimmt die Sprüche der Android-Fans auf die Schippe. Das knapp zweiminütige Werk trägt den Titel «Shit Android Fanatics Say». Darin äussert sich ein langhaariger Nerd abschätzig über Apple und seine Produkte.

Ein Internet-Phänomen

Videos mit typischen Sprüchen sind ein Comedy-Phänomen, das im Internet für Furore sorgt. So werden beispielsweise Frauen-Sprüche zusammengetragen und in kurzen YouTube-Clips in schneller Folge vom Stapel gelassen - mit erstaunlichem Resultat (20 Minuten Online berichtete).