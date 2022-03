Rüthi SG – Mit Auto frontal gegen Wand gefahren – 29-Jähriger stirbt

Am Dienstag, um 2.35 Uhr, ist ein 29-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Rüthi SG in Richtung Oberriet SG gefahren. Auf der Werkstrasse, auf einem geraden Streckenabschnitt, ist das Auto aus noch unbekannten Gründen auf die linke Seite gekommen und dort frontal in ein Tunnelportal geprallt. Das Auto wurde laut Kantonspolizei St. Gallen abgewiesen und ist auf der anderen Seite nochmals gegen die Tunnelwand geprallt. Obwohl Rettungskräfte sehr schnell am Unfallort waren, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Der Grund für die Unfallursache ist noch offen. Der Unfall wird durch die Kantonspolizei St. Gallen untersucht.