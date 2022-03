Selbstunfall in Braunau TG – Mit Auto in Baum geprallt – Fahrer schwer verletzt

Am Freitagmorgen ereignete sich in einem Waldstück zwischen Braunau und Stehrenberg ein Selbstunfall.

Am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr ist bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass sich zwischen Braunau und Stehrenberg ein Selbstunfall ereignet hat. Ein Autofahrer war gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau auf der Hauptstrasse in Richtung Stehrenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, wobei dieses die Gegenspur überquerte und in einen Baum prallte.