Mit Ballermann-Song – Stefan Küng wird bei Flandern-Rundfahrt abgefeiert

«King Küng Freunde» nennt sich der offizielle belgische Fanclub von Rad-Profi Stefan Küng, der 2016 in Ostflandern gegründet wurde und seither dem Schweizer die Daumen drückt. So auch bei der diesjährigen Flandern-Rundfahrt, wo Küng von seinen Supportern lautstark unterstützt wurde. Ein Video, bei dem die «King Küng Freunde» den Namen des 28-Jährigen zu der Melodie des Schlagerhits «Johnny Däpp» grölen, machte auf den sozialen Medien schon im Vorfeld des Eintagesrennens die Runde.

Van der Poel gewinnt Flandern-Rundfahrt

Die Fans von Küng liessen es sich natürlich auch nicht nehmen, ihren Liebling beim Rennen am Strassenrand zu unterstützen. Gut sichtbar für die Fahrer und die TV-Kameras platzierten einige Supporter eine gigantische Puppe von Küng, eingekleidet in einem roten T-Shirt, auf dem weiss das Schweizer Kreuz prangt.



Den Tagessieg holte sich derweil Mathieu van der Poel. Der Niederländer triumphierte bei der Rundfahrt über 272,5 km von Antwerpen in die flämischen Ardennen wie bereits. Dank einem starken Finish konnte sich van der Poel vor Landsmann Dylan van Baarleund und dem Franzosen Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) durchsetzen. Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar fiel nach starkem Beginn am Schluss noch auf Rang vier zurück.