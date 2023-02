Liveticker Winterthur – Sion: Balotelli als Captain im Kellerduell

In der ersten halben Stunde waren die Winterthurer das aktivere und gefährlichere Team und kamen besonders mit schnellen Gegenstössen zu guten Möglichkeiten. Nach 16 Minuten traf Ramizi nach einem unglücklichen Handspiel von Schmied vom Elfmeterpunkt zur FCW-Führung. Die Eulachstädter blieben auch in der Folge gefährlich. Sion kam erst nach einer halben Stunde offensiv in die Gänge und konnte zwar die Schlinge um Winti immer weiter zuziehen, jedoch die Gastgeber noch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.