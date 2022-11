Super League: Balotelli-Show im Wallis – Super-Mario bringt Sion mit Penalty-Tor in Front

Die Walliser taten sich unter der Woche im Cup gegen Wil deutlich schwerer als die Espen – erst in der Verlängerung rangen die Walliser den unterklassigen Gegner nieder. Auch in der Meisterschaft haben die Sittener seit einiger Zeit Mühe: Seit nun vier Spielen warten sie wieder auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende gab es in Basel nur ein 0:0.