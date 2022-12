Ex-Ski-Star Bruno Kernen: Mit Beat Feuz geht «ein Aushängeschild» verloren

1 / 6 Beat Feuz sagt nach den Rennen in Kitzbühel Adieu. REUTERS Dieser Entscheid hat auch das ehemalige Ski-Ass Bruno Kernen überrascht. Sven Thomann/Blick/freshfocus Kernen, der 2003 die Lauberhornabfahrt gewonnen hatte, hätte Feuz gerne noch länger zugesehen. Claude Diderich

Darum gehts Ex-Ski-Star Bruno Kernen hatte mit Beat Feuz’ Rücktritt nicht gerechnet.

Der 50-Jährige kann den Entscheid aber durchaus verstehen.

Kernen sagt über den Menschen Feuz, er habe eine bescheidene, gute und sympathische Art.

Selbst für einen erfahrenen Weltcup-Kenner und ehemaligen Spitzenfahrer wie Bruno Kernen kam der Rücktritt von Beat Feuz überraschend. Kernen, der 2003 die Lauberhorn-Abfahrt gewann und nach dem ein Streckenabschnitt in Wengen benannt wurde, erfuhr von der Nachricht erst durch die Anfrage eines Berner Radio-Senders.

«Ich finde es aus Sicht des Ski-Fans schade, aus der Sicht von Beat, der so viel Erfolge feiern konnte und oft mit seinem Knie zu kämpfen hatte, ist es ein verständlicher Entscheid.» Feuz habe viel erreicht, die Familie stehe nun im Vordergrund, langsam gehe vielleicht auch ein wenig die Luft aus, aber wenn man mit so viel Erfolgen abtreten könne, dann sei das nachvollziehbar, so der Berner, der ebenfalls mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, weiter.

Der Killerinstinkt muss da sein

Warum sich Feuz gerade jetzt zu seinem Karriereende entschlossen hat, entzieht sich auch den Kenntnissen Kernens. Aber er gibt zu bedenken: «Ich weiss nicht, ob er den Zeitpunkt gleich gewählt hätte, wenn er die ersten Rennen in dieser Saison gewonnen hätte und es nochmals um eine Kristallkugel gegangen wäre.»

Feuz sei es aber offensichtlich wichtig, dass er die Klassiker in Wengen und Kitzbühel nochmals fahren könne. «Er hat sich sicher Gedanken gemacht, warum gerade in Kitzbühel.» Der dreifache Weltcupsieger ist davon überzeugt, dass Feuz in Bormio, Wengen und Kitzbühel um den Sieg mitfahren kann, «wenn er den nötigen Killerinstinkt mitbringt».

Kommt Feuz’ Rücktritt überraschend? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nicht damit gerechnet. Na ja, mit 35 Jahren ist dieser jederzeit möglich. Nun, nach dem bisherigen Saisonverlauf ist das kein Wunder. Nein, das war nur eine Frage der Zeit.

Für den Abfahrtsweltmeister von 1997 geht mit dem Emmentaler «ein Aushängeschild, ein sympathischer, ein liebenswerter Kerl» verloren. Kernen lobt den abtretenden Feuz nur in höchsten Tönen: «Er war jemand, der auf den langen Ski das feine, perfekte Gefühl gepachtet hat. Jemand, der solch ein Gefühl mit der Technik vereint, das habe ich so nie gesehen.»

«Es sah immer spielerisch aus»

Imponiert hat Kernen, wie es Feuz stets gelungen ist, für die wichtigen Rennen top beieinander zu sein und dort seine beste Leistung abrufen zu können. «Er war mental so vorbereitet, dass er voll ans Limit gehen konnte, trotzdem sah es bei ihm immer spielerisch aus.» Ganz wichtig sei aber auch der Mensch Feuz, mit seiner bescheidenen, guten und sympathischen Art.

Angst, dass niemand die grossen Fussstapfen von Feuz bei Swiss-Ski füllen könnte, hat Kernen nicht. «Es schlummern in der Schweiz ganz viele junge Talente, letztendlich hat sicher der eine oder andere ähnliche Fähigkeiten wie Feuz. Vielleicht nicht gerade heute oder morgen, aber eventuell übermorgen kommt einer nach, der ähnlich begnadet Ski fährt wie Feuz», ist Kernen überzeugt. Dazu liefert ja derzeit mit Marco Odermatt ein Schweizer in den Speed-Disziplinen ab, der erste Abfahrtssieg für den 25-Jährigen scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. In den nächsten Rennen liegt aber der Fokus nun vornehmlich auf Feuz. Mit Bormio, Wengen und Kitzbühel hat sich der 35-Jährige einen schönen und spektakulären Abschluss ausgesucht.