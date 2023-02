Ski-WM: Corinne Suter spricht vor der Abfahrt Klartext

Am Samstag findet die Abfahrt der Frauen an der Ski-WM teil.

Als Titelverteidigerin geht Corinne Suter am Samstag um elf Uhr (live auf 20 Minuten) ins Abfahrts-Rennen. Die Vorzeichen könnten jedoch definitiv besser sein. Seit ihrem Sturz in Cortina hat sie keine Abfahrt mehr absolviert. Im WM-Super-G wurde Suter nach einem starken Start noch weit zurückgespült.

Suter will das Rennen so wie immer angehen. «Ich probiere es ganz normal zu lösen. Nichts zu erzwingen. Mit Biegen und Brechen erreicht man ja sowieso nichts», erklärt die 29-Jährige. Druck verspüre sie gar keinen, aufgrund des Cortina-Sturzes war dieser sowieso nie da. Tag für Tag würde es ihr mittlerweile besser gehen. Aufs Rennen muss sie natürlich den nächsten Schritt machen, sagt Suter.

Suter trainiert normal

Die weiteren Trümphe in der Abfahrt heissen Lara Gut-Behrami, Joana Hählen, Jasmine Flury und Priska Nufer. Besonders Gut-Behrami wird nach dem Hundertstel-Krimi, den sie im Super-G im Kampf um die Bronze-Medaille verlor, heiss auf die Abfahrt sein. In den Trainings zeigte sie jeweils gute Ansätze. Zuletzt fuhr sie in Gedenken an die verstorbene Elena Fanchini mit Trauerflor.