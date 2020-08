«Mit Blick auf die vielen symptomlos Infizierten macht mir das Angst»

Kinder- und Erwachsenen-Herzen reagieren unterschiedlich

Ebenso offen wie die Frage nach den Langzeitschäden von Covid-19 ist auch die nach dem Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. So sei nach wie vor unklar, warum Erstere zwar in der Regel einen leichten Verlauf erleben, in der Folge aber ein sogenanntes Kawasaki-Like-Syndrom auftreten kann, in dessen Zusammenhang es zu einem Herzversagen kommen kann und die Betroffenen manchmal sogar an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden müssen. «Zwar sind weltweit nur etwa 600 solcher Fälle beschrieben», so Kardiologe Franz Eberli. «Aber bei erwachsenen Covid-19-Patienten ist bis jetzt nur ein einziger Fall bekannt.»