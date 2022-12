Barometer 2023: Drei von fünf Personen sehen schwarz

Eine Mehrheit der Leute in der Schweiz ist pessimistisch für die nächsten 20 Jahre, unter anderem, was die steigenden Lebenshaltungskosten betrifft.

Die Leute glauben eher an Krisen und Konflikte als an Prosperität, Nachhaltigkeit und eine gerechte Verteilung. Das Wunschszenario beinhaltet Umwelt, Zusammenhalt und Verteilung des Wohlstands.

Erwarten Sie, dass es besser wird, gleich bleibt oder schlechter wird? Die meisten, die sich an der Umfrage zum Hoffnungsbarometer (siehe Box) beteiligt haben, wählten Letzteres. 61,1 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz rechnen mit einer Verschlechterung der Lebenssituation in den nächsten 20 Jahren. Dies insbesondere in den Bereichen soziale Ungleichheit, Lebenshaltungskosten und Kriminalität. Lediglich 11,5 Prozent glauben, dass es besser wird.