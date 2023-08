Joe Jonas und Sophie Turner verkaufen Miami-Anwesen für 15 Millionen

Für das Innendesign wurde Innenarchitektin Sarah Ivory engagiert, die die fast 970 Quadratmeter Wohnraum ganz dem Stil des berühmten Paars angepasst hat. Jetzt haben Turner und Jonas das Haus bereits wieder verkauft: Im November 2022 war es bereits für 17 Millionen auf dem Markt, im Frühling diesen Jahres wurde der Preis um zwei Millionen gesenkt. Ob die beiden ausziehen, weil Turner zurück in ihre Heimat will , ist nicht bekannt.

An einem privaten See gelegen

Das Anwesen befindet sich am Sabal Lake, einem privaten See in einer geschlossenen Wohnanlage am Bay Point in Miami – mit einem direkten Zugang zum Meer, über einen Kanal, der zur Biscayne Bay führt. Den braucht es auch, schliesslich gehört zum Haus auch ein fast 30 Meter langer Anlegesteg mit Bootsplatz.