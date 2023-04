St. Gallen: Frau (39) will mit «Powerflame» Haus in Altstadt anzünden

In einem Trennehaus einer Liegenschaft in der Multergasse versuchte eine 39-Jährige, ein Feuer zu entfachen.

Vor einem Jahr wollte die Frau ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt von St. Gallen mit «Powerflame» in Brand setzen.

Nicht auszudenken, wenn der Plan aufgegangen wäre. Das betroffene Haus steht mitten in der St. Galler Altstadt, an der beliebten Einkaufsstrasse Multergasse. Über rund 150 Meter stehen dort Haus an Haus.

Mitten in einer Nacht von Sonntag auf Montag im März 2022 machte sich die Frau im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zu schaffen, in dem in zehn Wohnungen mindestens 14 Personen wohnten. Zuerst klebte sie laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft St. Gallen sämtliche Bewegungsmelder oder Lichtsensoren im Treppenhaus mit Klebstreifen ab, um die automatische Einschaltung der Lichter im Treppenhaus zu verhindern. «Danach verteilte sie den Inhalt von einem Liter einer ersten Plastikflasche mit flüssiger Brennpaste der Marke ‹Powerflame›», heisst es in der Anklage. Die Paste verteilte sie auch auf Holztüren und am Boden. Mit einer zweiten Flasche flüssiger Brennpaste wiederholte sie den Vorgang.