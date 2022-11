Mit Brutalo-Foul schafft Wayne Hennessey Historisches

Katar – Senegal 1:3

Niederlande – Ecuador 1:1

So gut wie noch nie: Ecuador ist zum ersten Mal in seiner Geschichte in vier WM-Spielen in Folge ungeschlagen (2S 2U) und hat zum zweiten Mal nach 2006 - dem einzigen Erreichen der K.o.-Runde - in den ersten beiden Spielen einer WM keine Niederlage kassiert.