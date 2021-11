Villarreal – YB - YB will sich aus der Krise schiessen – Berner Fans motzen auf Twitter

Am Tag vor der Partie war Villarreal-Kicker Pino sehr ehrlich. Der 19-Jährige Torschütze aus dem Hinspiel war in bedrückter Stimmung. «Besonders gut geht es uns derzeit nicht. Uns geht es scheisse», sagte er. Er versuche aber positiv zu bleiben. «Wir haben eine gute Truppe, haben Vertrauen ineinander. Schon letztes Jahr haben wir bewiesen, dass wir im Europacup tolle Leistungen zeigen können, auch wenn es in der Liga nicht so gut läuft. Wir stehen zusammen und glauben an uns. Aber ja, wir brauchen die Fans! Sie müssen uns unterstützen», so Pino.