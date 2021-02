Suzuki Across : Mit dem Across fühlt sich Suzuki zu Höherem berufen

Suzuki entwickelt Mut zu neuer Grösse. Nachdem sich die Japaner zuletzt auf kostengünstige Kleinwagen und eine mit Ausnahme des Jimny eher gesichtslose Flotte an Geländewagen konzentriert haben, fühlen sie sich jetzt mit dem neuen Across zu Höherem berufen. Denn mit seinen 4,69 Metern ist der hübsche Allradler nicht nur das grösste Modell der Marke und mit einem Grundpreis von 58'980 Franken auch das teuerste, sondern wird als erster Plug-In-Hybrid von Suzuki auch technisch zum Vorreiter.

Kommt wie ein Toyota RAV-4 daher

Allerdings schmückt sich der Hersteller dabei mit fremden Federn. Denn: Abgesehen von ein paar Zierteilen und einer eigenen Zusammenstellung der Ausstattung ist der Across ein Toyota RAV-4. An diesem gibt es nur wenig auszusetzen: Wo viele Wettbewerber bei den Akkus kleckern, hat Toyota geklotzt und ohne nennenswerte Einbussen beim Kofferraumvolumen 96 Zellen mit einer Kapazität von 18,1 kWh unter den Wagenboden geschraubt. Deshalb wiegt der Suzuki Across zwar knapp zwei Tonnen und das Laden dauert an der Wallbox über vier Stunden, an der Haushaltsteckdose sind es mehr als sieben. Doch dafür liegt die Reichweite im Normzyklus bei 75 und im Alltag mit ein bisschen Mühe und Weitsicht gut über 50 Kilometern.

Suzuki erweitert sein Portfolio um den Across, einen 4,7 Meter langen SUV mit Plug-in-Hybridantrieb. Suzuki Das Kofferraumvolumen variiert je nach Sitzkonfiguration zwischen 490 und 1604 Litern. Suzuki Das Cockpit des Across ist nobler als alles, was Suzuki bislang zu bieten hatte. Schade, dass auf ein Navi verzichtet wurde. Suzuki

Es ist aber nicht nur der grosse Aktionsradius, der den Across in die Nähe echter Stromer rückt, sondern auch das Fahrgefühl. Weil er gleich zwei E-Motoren hat, ist der Across auch ohne zugeschaltetem Benziner flott unterwegs, und man muss schon einen Kickdown machen, wenn man den Verbrenner trotz vollen Akkus ins Boot holen will. Nur beim Bremsen haben die Japaner eine Chance vertan: Die Rekuperation ist viel zu schwach, als dass man den Suzuki wie einen Stromer allein mit einem Pedal fahren könnte.

In sechs Sekunden von 0 auf 100