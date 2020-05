Update

Mit dem Auto auf Du und Du

Das Infotainmentsystem MBUX von Mercedes-Benz wird persönlicher und kann nun auch in die Sterne schauen.

Als erster Autohersteller führte Mercedes-Benz 2018 ein Infotainmentsystem ein, das komplette Sätze verstand und intelligent darauf reagieren konnte. MBUX heisst dieses System, und auf «Hey Mercedes!» hört es. Schon damals hat der schwäbische Hersteller angekündigt, dass MBUX fortlaufend weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt werden wird. Nun ist es so weit – dank der Update-Funktion «over the air» werden sie auch in bereits auf dem Markt befindlichen Autos aktiviert.