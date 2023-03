Bronschhofen: 21-Jähriger mit 110 km/h innerorts erwischt

Am Sonntagabend, gegen 17 Uhr, wurde in Bronschhofen auf der Industriestrasse ein Raser angehalten. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, war ein 21-Jähriger mit dem Auto seines Vaters von Wil in Richtung Bronschhofen unterwegs. Auf der Innerortsstrecke war er statt der erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h mit 110 Stundenkilometern unterwegs.