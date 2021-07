Besteht der Bentley Continental GT Speed auch auf der Rennstrecke? Wir habens ausprobiert

Wolf Barnato, Dudley Benjafield oder Tim Birkin – so die Namen einiger der glamourösen Bentley Boys – hätten vermutlich Freude am neuen Bentley Continental GT Speed. Denn obwohl die Briten angekündigt haben, ab 2026 nur noch teil- und ab 2030 vollelektrische Modelle auf den Markt zu bringen, lanciert die Nobelmarke nochmals ein Biest von einem Luxuscoupé: 2,2 Tonnen schwer, zwölf Zylinder, sechs Liter Hubraum und bis zu 335 km/h schnell. Aber kann der grosse Lord auch auf der Rennstrecke bestehen? Wir probieren es aus!

Power ohne Ende

Schliesslich sitze ich im stärksten Bentley aller Zeiten, der dennoch das pure Gegenteil von einem puristischen Sportwagen ist. Das Cockpit ist in edles Carbon und Alcantara gekleidet, spontan schiesst mir sogar der Gedanke durch den Kopf, die Massagefunktion der Sitze zu nutzen und so über die Rennstrecke zu düsen. Dann ist es soweit: Die Ampel springt auf grün, ich trete voll aufs Gaspedal und erwarte einen gediegenen Gentleman-Start. Doch das pure Gegenteil ist der Fall: Die unbändige Kraft von 659 PS und 900 Newtonmeter drückt mich brachial in die Sitze, weit vor der ersten Kurve steige ich in die Eisen. Die packen noch heftiger zu als gedacht. Kein Wunder! Mit 440 Millimetern Durchmesser sind sie grösser als eine Familienpizza und laut Bentley sogar die grössten Bremsen überhaupt, die es momentan auf dem Markt gibt.