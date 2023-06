Bryan Johnson: Millionär lässt sich Blut des Sohnes verabreichen

Damit will der Millionär potenziell ewig leben. Sohn und Vater scheinen zudem ein Faible für oberkörperfreie Fotos zu haben.

Den Johnsons liegt die Solidarität zwischen den Generationen im Blut. Im übertragenen und wörtlichen Sinne. Der 45-jährige US-Technologiemogul Bryan Johnson erhielt in einer Klinik in Texas Bluttransfusionen. Spender war sein 17-jähriger Sohn Talmage. Der millionenschwere Gründer und CEO des Unternehmens Kernel hat nur eine Obsession: jung zu bleiben.

Einen ähnlichen Wunsch hegten in der Literatur bekannterweise ja auch bereits Persönlichkeiten wie Goethes «Faust» oder Bram Stoker's «Dracula». Dennoch wirbelt die Reportage über den «multigenerationalen Blutplasma-Wechsel» in der «Bloomberg Business Week» kräftig Staub auf. Denn auch wenn der Einsatz von Plasma als Anti-Aging-Technik bereits an Laborratten getestet wurde, wird er beim Menschen heftig diskutiert. Die Praxis wird von einigen Ärzten sogar abgelehnt.