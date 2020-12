Mit dem Cadillac XT4 beginnt eine neue Ära

Mit einem kompakten, auf Europa zugeschnittenen SUV will Cadillac für frischen Schwung und bessere Verkaufszahlen sorgen und die Zeit überbrücken, bis die Amerikaner mit dem Lyriq den ersten Elektro-SUV auf den Markt bringen – das dürfte frühestens 2022 soweit sein. Der XT4 wird zwar bereits seit zwei Jahren in den USA und in China angeboten, kommt nun aber in angepasster Form zu uns. Mit 4,6 Metern Länge passt er gut in die Schweiz, wo er mit seinem kantigen Design aus der Masse heraussticht.