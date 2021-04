Vor zehn Jahren hat Tech-Riese Google angekündigt, ein eigenes Auto bauen zu wollen – selbstfahrend, revolutionär gestaltet und natürlich elektrisch angetrieben. Danach haben sich die Pläne mehrfach geändert, bis 2017 das Projekt «Google Driverless Car» endgültig eingestellt wurde. Doch die technische Entwicklung lief weiter: Die 2016 gegründete Tochterfirma Waymo tüftelt weiterhin an autonom fahrenden Autos und testet aktuell in mehreren US-Städten Roboterautos im Alltagseinsatz.

Und auch im Software-Bereich breitet sich Google in der Autowelt aus: Nachdem Volvo als erster Hersteller ein Android-Betriebssystem in einem Serienmodell eingeführt hat, werden bald mehrere Marken nachziehen, darunter Ford, General Motors, der Stellantis-Konzern (u.a. Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep) und die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Das Google-Auto hat es hingegen nicht in die Serienproduktion geschafft.

Von aussen sind die «Hey Google»-Modelle an der Zweifarbenlackierung in Gelato-Weiss mit schwarzem Dach erkennbar.

Du fragst, der 500 Hey Google reagiert

Nun kommt aber doch noch ein Auto mit «Google» im Namen auf den Markt, wenn auch nur als Ausstattungsvariante. Unter dem Titel «Hey Google» bringt Fiat in Kooperation mit dem US-Tech-Giganten ein Sondermodell für den Fiat 500 und 500X auf den Markt. Deren Infotainmentsystem liefert via Mobile-App «My Fiat» mit integriertem Google-Assistenten Fahrzeuginformationen aufs Smartphone.

Design erinnert an Google

Benötigt wird dazu ein Smartphone oder das smarte Display «Google Nest Hub», das mit den Sondermodellen in einem Welcome-Kit mitgeliefert wird. Darüber hinaus bieten die «Hey Google»-Modelle eine exklusive Zweifarblackierung in Gelato-Weiss mit schwarzem Dach, 15-Zoll-Leichtmetallräder sowie einen dunkel ausgekleideten Innenraum mit einem silbrig lackierten Armaturenbrett. Die B-Säulen und die Sitzbezüge erinnern mit einer speziellen Grafik an das Logo des Tech-Riesen. In der Schweiz wird das Sondermodell «Hey Google» für den Fiat 500 und 500X ab 18'790 beziehungsweise 25'440 Franken angeboten.