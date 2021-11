Videocall von Bello - Mit dem DogPhone kann dich dein Hund bei der Arbeit anrufen

Gewisse Büros erlauben das Mitbringen von Hunden an den Arbeitsplatz, aber andernorts ist dies strikt verboten. Oft sehnen sich aber Hundebesitzerinnen und -besitzer nach ihren Tieren oder fragen sich, was die Vierbeiner allein zu Hause so treiben. Oder es ist umgekehrt und der Hund vermisst das Herrchen oder Frauchen. Das Problem kennt auch die britische Wissenschaftlerin Ilyena Hirskyj-Douglas gut. Sie forscht an der Universität Glasgow und besitzt selbst einen zehn Jahre alten Labrador namens Zack.