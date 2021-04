«Nach diesem nervenzerreissenden Spiel haben wir erst einmal zusammen angestossen», sagt Svenja Fölmli am Tag danach zu 20 Minuten. «Nervenzerreissend» beschreibt es am besten, was sich am Dienstagabend in der Stockhorn Arena abspielte. Wie schon im Hinspiel gehen die Schweizerinnen gegen Tschechien mit 0:1 in Rückstand. Und auch im Penaltyschiessen sieht es zu Beginn gar nicht gut aus. Doch die Nati beweist in diesem Krimi die stärkeren Nerven. Das war auch schon anders.