Australien : «Mit dem ersten Tritt ging sie zu Boden» – Känguru prügelt Golferin spitalreif

Eine Frau ist im australischen Bundesstaat Queensland beim Golfspielen von einem Känguru attackiert und schwer verletzt worden. Das Opfer sei «in stabilem Zustand» in ein Spital gebracht worden.

Der Angriff des Beuteltiers ereignete sich Medien zufolge in Arundel an der auch bei Touristen beliebten Gold Coast. Die 69 Jahre alte Frau habe erhebliche Wunden am Kopf und am Kiefer sowie an Armen und Beinen davongetragen, berichtete der Sender 9News. Die Frau musste ins Spital eingeliefert werden. Sie sei «in stabilem Zustand».