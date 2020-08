Vor zehn Tagen veröffentlichte Microsoft den lang ersehnten «Flight Simulator», bei welchem die Nutzer selbst den Pilotensitz in einem Flugzeug einnehmen und verschiedenste Flugplätze der Welt anfliegen können. Nun haben sich aber einige Spieler nicht nur in ihren Pilotenkünsten geübt, sondern wurden auch zu Sturmjägern. Denn der Hurrikan Laura, der am Donnerstag in den USA auf Land getroffen ist, wurde im Spiel beinahe in Echtzeit nachgebaut.