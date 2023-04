«Es ist erschreckend», sagte der Schauspieler Ashton Kutcher im letzten September in einem Video auf Youtube. «Ich habe eine Art Beta-App auf dem Handy, damit kann ich von allen herausfinden, wie sie heissen, wer sie sind und bei welchen sozialen Netzwerken sie sind», sagt er. Es dürfte sich um die Gesichtserkennungs-App Clearview handeln, wie die « New York Times » schreibt. Kutcher könnte als möglicher Investor Zugriff auf das Tool erhalten haben. Gewiss ist dies nicht: Der Schauspieler hat den Artikel bisher nicht kommentiert.

Auch weitere Investoren sollen Zugriff auf die App erhalten haben. So soll der Milliardär John Catsimatidis Clearview genutzt haben, um in einem Lebensmittelgeschäft, das ihm gehört, die Kunden zu überwachen. Auch soll er mit der App in einem Restaurant einen Mann identifizieren haben – es war das Date seiner Tochter. «Ich wollte sicher sein, dass er kein Scharlatan ist», sagt Catsimatidis zur «NYT».