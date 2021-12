Abheben – Mit dem Gleitschirm die Lüfte erobern

Ein Vogel mit beachtlicher Spannweite zieht ruhige Kreise in der Luft. Ob Steinadler oder Bartgeier ist auf die Distanz nicht zu erkennen. Erkennbar macht er jedoch die unsichtbare Säule an warmer Luft, von der er sich in die Höhe tragen lässt. Nur ein paar Schritte und wir tun es ihm gleich, in die Luft gehoben von einem bunten Schirm aus Nylon, extra reissfest gewebt. 13 Meter Spannweite, 42 Quadratmeter Fläche. Souverän steuert der Pilot Peter Käch von Paragliding Engadin den Gleitschirm in den Aufwind und mit jedem Kreis, den er fliegt, rückt der Himmel ein Stück näher.

Raum und Zeit sind hoch oben in der Luft nur noch schwer zu fassen; zwar signalisiert der Variometer –ein Gerät zum Messen der Vertikalgeschwindigkeit – mit kontinuierlichem Piepsen, dass der Schirm an Höhe gewinnt, und der Aufwind ist durch ein leichtes Rütteln spürbar. Trotzdem überrascht der Blick nach unten auf eine Landschaft wie aus einer Modelleisenbahn. Winzig klein wirken die Gebäude auf Muottas Muragl und die rote Standseilbahn, die den verschneiten Berghang hochkriecht. Später werden wir auf dem Navigationsgerät ablesen können, dass wir pro Sekunde rund drei Meter aufgestiegen sind. Der Reiz, in der Luft neue Strecken und Gebiete zu entdecken, lässt Peter Käch von paragliding-engadin.ch auch nach über 30 Jahren als Gleitschirmpilot immer und immer wieder abheben. Und er hat noch lange nicht genug: «Solange ich den Rucksack tragen und ein paar Schritte laufen kann, will ich fliegen.»

Tipps für Weitsichten

Filip Zuan

Spiel mit dem Wind: Selbst wenn nur wenig Wind weht, kommt man mit dem Wing in der Hand schnell in Fahrt. Wingsurfer und Kiter toben sich auf den gefrorenen Engadiner Seen aus.

Infos auf kitesailing.ch.

engadin.ch

Motorisierte Höhenflüge: Die Propeller wirbeln beim Start den Schnee auf, dann hebt der Helikopter ab und seine Passagiere bewundern Berggipfel und gefrorene Seen und geniessen die Weite des Engadins.

Infos auf engadin.ch/rundfluege

Transhelvetica

Weitsichten im Engadin: Noch mehr Geschichten und Tipps über das windige und schneereiche Hochtal sind im aktuellen Engadin Magazin nachzulesen.

Online bestellen auf transhelvetica.ch