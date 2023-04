Erste Probefahrt im Volkswagen ID.7

Reichweite bis 700 km

Funktional und topmodern

Auch das Interieur gibt sich neu, modern und edel. Hat man einmal auf den äusserst komfortablen Sitzen mit insgesamt elf Massagefunktionen (!) Platz genommen, fällt der Blick direkt auf das 15 Zoll grosse Touchdisplay in der Mitte der Armaturentafel. Ein Ding so gross wie ein Kuchenblech. Die Grafiken gestochen scharf, die Bedienung absolut intuitiv. Die Touchslider sind nun beleuchtet. Das neue Infotainmentsystem wurde komplett überarbeitet. Die Bedienung aller Funktionen ist jetzt einfacher, selbsterklärender und individualisierbarer. Wichtige Funktionen wie Klima, Sitzheizung und -belüftung sowie Navigation, Entertainment und Fahrzeugassistenten sind direkt bedienbar. Ungewohnt ist die kleine Instrumententafel hinter dem Lenkrad, sie ist nur eine Ergänzung zum grossen Augmented-Reality-Display, das dem Fahrer alle wichtigen Informationen anzeigt. Hingucker ist das Glasdach, das sich per Knopfdruck von opak auf transparent stellen lässt.

Smarte Assistenten, die mitdenken

In Sachen Assistenzsysteme macht der ID.7 als Flaggschiff seinem Namen alle Ehre. Zu den Highlights gehört ein intelligenter Parkassistent, der von allein ein- und ausparken kann, der Fahrer bleibt dabei entweder im Auto oder kontrolliert das Ganze mit dem Smartphone von aussen. Mit der Memory-Funktion zeichnet der Park Assist zudem die letzten 50 gefahrenen Meter auf und ist nach einmaliger Aufzeichnung in der Lage, die Einparksituation komplett autonom durchzuführen. Auch der Travel Assist und der Lane Assist haben ein Update erhalten und nutzen Schwarmdaten, um vorausschauender zu fahren. So kann der Lane Assist nun auch ohne Spurführung das Fahrzeug in der Mitte halten.