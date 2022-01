«Mit dem Lager der Impfgegner habe ich nichts zu tun» – nun spricht Sarah Atcho

Die Nachricht des Schweizer Sprintstars Sarah Atcho sorgte für grosses Aufsehen. Auf Instagram verkündete sie, dass sie an einer Perikarditis leide, einer Herzbeutelentzündung. Gemäss der 26-Jährigen verspürte sie fünf Tage nachdem sie Ende Dezember die dritte Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten hatte, erste Schmerzen in der Brust. Atcho vermutet einen Zusammenhang mit der Booster-Impfung; das schreibt die Sprinterin auf Instagram, die unter dem Post viel Zuspruch und Gute-Besserungs-Wünsche von ihren Fans erhält.

Nun spricht Atcho gegenüber dem Blick. Trotz der Tatsache, dass bei einer Corona-Erkrankung Komplikationen häufiger auftreten als bei der Impfung, glaubt der Schweizer Sprintstar nicht an einen Zufall. Gegenüber dem «Blick» sagt sie: «Niemand will den Zusammenhang zwischen der Impfung und der Perikarditis eindeutig herstellen. Aber die Spezialisten haben mir bestätigt, dass es möglich ist. Ich hatte im Herbst eine Kontrolle und alles war in Ordnung. Es kam also nicht aus dem Nichts. Die dritte Dosis habe ich kurz vor Weihnachten erhalten.»