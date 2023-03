Zürich: Mit dem M4Music startet der Festival-Sommer bereits diesen Frühling

Am 24. und 25. März steigt das Musikfestival M4Music. Über 40 Bands verwandeln die fünf Bühnen im Schiffbau, Moods und Exil in ein Tollhaus.

1 / 6 Bald fängt die Festival-Zeit wieder an: Den Auftakt macht das M4Music. M4Music Rund um den Zürcher Schiffbau findet am 24. und 25. März 2023 das M4Music-Festival, das Popmusikfestival des Migros-Kulturprozents, statt. Privat Für die Schweizer Musikszene bietet die Conference zahlreiche Panels, Workshops und Coachings zu aktuellen Themen sowie Vernetzungsmöglichkeiten. M4Music

Darum gehts Das M4Music wurde 1997 gegründet.

Über 40 Acts treten am diesjährigen M4Music auf.

Rund die Hälfte davon sind Frauen.

Bald ist es so weit: Im und um den Zürcher Schiffbau inklusive Moods und Exil treten am 24. und am 25. März wieder nationale und internationale Acts auf die Bühne. Insgesamt sind über 40 Live-Acts beim M4Music, dem Popmusikfestival des Migros-Kulturprozents, angekündigt, etwa Schmyt und Brutalismus 3000 aus Deutschland oder Erika de Casier aus Dänemark. Auch aus der Schweiz sind Highlights zu entdecken, so etwa die Gewinnerin des «Demo Of The Year 2022»-Awards, die Bernerin Soukey.

Das ganze Line-up ist empfehlenswert, trotzdem haben wir einige Highlights herausgepickt, die du nicht verpassen solltest.

Soukey (Bern): Freitag, 23 Uhr, Exil

Die 19-jährige Selfmade-Producerin gewann 2022 mit «Fuck» die M4Music Demotape Clinic in der Kategorie Lyrics & Beats und doppelte mit dem «Demo Of The Year 2022» nach. M4Music betitelt sie als die «nächste grosse Frauenstimme des Schweizer Hip-Hops». Sie singt und rappt über Ausgrenzung, mentale Gesundheit, den täglichen Kampf einer jungen, queeren BIPoC – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Nachdem sie mit Stereo Luchs und Lo&Leduc unterwegs war und auf zahlreichen Festivals gespielt hat, kehrt sie nun zum M4Music zurück.

Schmyt (Viersen, DE): Samstag, 23.45 Uhr, Halle

Schwermütig, nachdenklich und trotzdem eklektisch und tanzbar: Der deutsche Musiker Schmyt ist mittlerweile kein Geheimtipp unter Eingeweihten mehr. 2020 veröffentlichte der Künstler seine erste Solo-Single, danach veröffentlichte er diverse Kollaborationen mit bekannten Musikern wie RIN, Cro oder Haftbefehl. Den endgültigen Durchbruch schaffte er 2022 mit seinem Debütalbum «Universum regelt». Letztes Jahr spielte er auf rund 30 Festivals, etwa dem «Lollapalooza», «Southside» oder «Hurricane». Nach seiner ausverkauften Tour im Herbst 2022 folgt nun der Besuch in Zürich.

Kings Elliot (Altendorf SZ): Samstag, 22.15 Uhr, Halle

Vom SRF-3-«Best Talent» zum Weltstar: Die Schwyzerin Anja Gmür wohnt mittlerweile in London und begleitet als Kings Elliot Bands wie Imagine Dragons und Macklemore auf US-Stadiontouren. Mittlerweile wird die 28-Jährige aufgrund der Thematisierung von eigenen psychischen Problemen in ihren Songs mit Billie Eilish verglichen. «Ich spreche öffentlich Themen an, denen ich früher aufgrund des oft noch fehlenden Verständnisses rund ums Thema Mental Health aus dem Weg gegangen bin», sagte sie vor einem Jahr zu 20 Minuten.

Erika de Casier (Kopenhagen): Samstag, 21.30 Uhr, Box

Die in Portugal geborene Sängerin, Songwriterin und Plattenproduzentin lebt seit ihrer Kindheit in Dänemark. Sie steht seit 2020 beim britischen Label 4AD unter Vertrag und veröffentlichte 2021 bereits ihr zweites Studioalbum. Sie bewegt sich in den Genres der Popmusik und R&B und nimmt ihre Inspiration grösstenteils aus der 1990er- und 2000er-Musik. Ausserdem schloss sie im Jahr 2021 ihren Master in Music Creation an der Musikhochschule Rhythmic Music Conservatory in Kopenhagen ab.

Pilar Vega (Locarno TI): Samstag, 16 Uhr, Open Air Stage

Die Schweizerin mit kubanischen Wurzeln wuchs in Locarno im Tessin auf, hat in Lausanne Psychologie studiert, arbeitet als Psychologin in Bern und lebt seit vier Jahren in Zürich. So vielschichtig tönt auch ihre Musik: Die Tracks der R&B- und Neo-Soul-Sängerin laufen mittlerweile auch in UK, Italien, Frankreich und Deutschland über die Radiosender. Die Arbeit als Psychologin sei die perfekte Ergänzung zur Musik, sagte sie in einem Interview mit Ronorp: «Ohne Psychologie könnte ich keine Musik machen und ohne Musik könnte ich nicht als Psychologin arbeiten.» Der Eintritt bei ihrem Konzert auf der Open Air Stage ist gratis.

