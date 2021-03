Denn so lange dauert es, bis sich das Verdeck hinter die Rückbank faltet – bis Tempo 50 geht das auch während der Fahrt. War das in den letzten zwei Generationen ein schwerfälliges Spiel ausgeklügelter Mechanik, ist jetzt alles anders: Denn die Bayern haben nicht nur die Proportionen perfektioniert, den Vierer um 13 Zentimeter auf 4,77 Meter gestreckt, ihn drei Zentimeter breiter gemacht, die Spur geweitet und im Radstand um vier Zentimeter auf 2,85 Meter erweitert. Sie haben sich vor allem wieder auf die wahre Lehre besonnen und dem Vierer statt des schweren Metallklappdachs ein straff sitzendes Stoffverdeck geschneidert.

Ein bisschen mehr Platz

Ein Schal aus warmer Luft

Doch egal mit welchem Motor die Windmaschine läuft – die Wetterprognose kann man geflissentlich ignorieren. Denn der Vierer fährt nicht nur herzerwärmend und zieht auf diese Weise den Frühlingsanfang vor, sondern er macht es seinen Insassen auch sonst schön kuschelig warm. Wenn die Fenster und das Windschott oben sind, die Heizdrähte im Lenkrad und der Lehne glühen und der Föhn aus der Kopfstütze einen Schal aus warmer Luft um den Kopf legt, fühlen sich selbst frostige Tage nach Frühling an. Das ist auch gut so, nicht dass der Fahrer oder die Fahrerin noch was an die Nieren bekommt. Reicht ja, wenn das Auto mit seiner fast schon karikierten Kühlermaske ein Nierenleiden hat.