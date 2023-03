Renault Espace: Mit diesem neuen Modell vergibt Renault gleich mehrere Chancen

Vor vierzig Jahren stellte Renault der erstaunten Fachwelt den Espace vor – ein avantgardistisches Fahrzeug, das in seiner Serienversion ab 1984 über vier Modellgenerationen hinweg mit ganz eigenen Attributen begeisterte. Der Espace ist eine automobile Legende: Er führte das Van-Segment in Europa ein, verband ein riesiges Platzangebot auf kompaktem Raum mit herausragendem Design und moderner Technik.

2015 sah sich Renault genötigt, den Espace in einen modischen SUV umzuwandeln. Statt sich auf die charakteristischen Werte des Modells zu besinnen, opferten die Franzosen den grossen Namen dem Mainstream – und beendeten damit jegliche Besonderheit des Modells. Die fünfte Generation war nur noch eine unter vielen, ein gutes Fahrzeug zwar, das aber in der grauen Masse verschwand.

Ein weiteres SUV-Modell

Dennoch findet Markenchef Fabrice Cambolive grosse Worte. Der neue Espace sei ein für Renault wichtiges Fahrzeug, das den Aufstieg des französischen Herstellers in die obere Klasse bestätige. «Die hochwertige und elegante Optik, die starke Präsenz, das Maximum an Komfort, die Wohnlichkeit und das grosszügige Raumangebot zeugen von der Fortsetzung einer DNA, die Renault über fünf Generationen aufbaute.» Damit trägt der Renault-Chef ganz schön dick auf.

Die Realität ist eine andere. Der neue Espace schrumpft um 13 Zentimeter auf eine Länge von 4,72 Metern und spielt damit nun in der gleichen Liga wie ein Skoda Kodiaq oder ein VW Tiguan Allspace. Auch beim Antrieb backt der Franzose kleine Brötchen: Er ist ausschliesslich mit einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinhybrid erhältlich, der von einem Elektromotor einen Zusatzboost von 50 kW/70 PS erhält und so auf eine Systemleistung von immerhin 146 kW/199 PS kommt. Ein zusätzlicher Hochspannungs-Startergenerator unterstützt das Starten des Motors und die stufenlosen Schaltübergänge. C’est tout – einen Plug-in-Hybrid oder gar eine Elektrovariante gibt es nicht.

Auch Allradantrieb ist in der neuen Modellgeneration nicht erhältlich. Das «4Control»-Emblem am Fahrzeug mag das zwar suggerieren, doch es steht für die Allradlenkung: Die Hinterräder des neuen Espace lenken bis zu fünf Grad mit und erleichtern so das Rangieren. Ansonsten gibt es ein zeitgemässes Cockpit, edel wirkende Materialien, wahlweise fünf oder sieben Sitzplätze und ein davon abhängiges Ladevolumen von 477 bis maximal 1818 Litern. Alles in allem ist der neue Espace also wohl ein angenehmes Fahrzeug mit moderner Ausstattung und einem ansehnlichen Design. Dennoch lautet das Urteil: Chance vertan. C’est bien dommage.